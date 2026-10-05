वृंदावन में संतों के दो गुट, कुछ कर रहे प्रॉपर्टी का धंधा! कृष्ण जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष दिनेश फलाहारी का बड़ा दावा

Sri Krishna Janmabhoomi Sangharsh Nyas Dinesh Falhari: धर्मनगरी वृंदावन में संत समाज के भीतर जारी अंदरूनी कलह और गंभीर अनियमितताओं को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने सनसनीखेज दावे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समय वृंदावन के संतों के बीच स्पष्ट रूप से दो गुट बन चुके हैं। एक तरफ जहां सच्चे और समर्पित साधु-संत भजन-साधना में लीन हैं, वहीं दूसरी तरफ कथित संतों का एक ऐसा समूह सक्रिय हो चुका है जो धर्म की आड़ में प्रॉपर्टी के कारोबार में लगा हुआ है।