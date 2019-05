लाहौल घाटी: वोटरों की राह आसान बनाने BRO ने रोहतांग पास से हटाया 30 फीट बर्फ, पांच महीने की मेहनत के बाद रास्ता शुरू

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए जहां देश के अलग-अलग हिस्सों में कई सुविधाएं और कवायदें की जा रही हैं, वहीं लाहौल घाटी में सीमा सड़क संगठन (BRO) ने भी एक मिसाल पेश की है। सालभर में कई चुनौतियों को पार करते हुए BRO ने रोहतांग पास की मदद से लाहौल घाटी को मनाली से जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया है। अब यहां के मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए आने-जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

Border Road Organisation: Despite all odds like heavy snowfall this year, landslides & rough weather till date, BRO is been able to connect Lahul valley with Manali through rohtang pass today at 4 am. Voters will be freely able to move to Lahul to cast their vote.#HimachalPradesh pic.twitter.com/JzHpXFlqul