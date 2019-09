कश्मीर में नियंत्रण रेखा पहुंचे उत्तरी सेना के कमांडर, सुरक्षा हालात का लिया जायजा

जम्मू। धारा-370 हटने के बाद घाटी में सुरक्षा हालात का जायजा लेने शुक्रवार को उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रनबीर सिंह कश्मीर पहुंचे। उनके साथ चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों भी मौजूद रहे। उन्होंने नियंत्रण रेखा समेत घाटी के आंतरिक इलाकों की स्थिति की समीक्षा की।

लेफ्टिनेंट जनरल रनबीर सिंह ने दक्षिण कश्मीर में नियंत्रण रेखा और आंतरिक क्षेत्रों में तैनात सेना की यूनिटों का दौरा किया।

इस संबंध में रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया, "लेफ्टिनेंट जनरल सिंह को हाल ही में हुई घुसपैठ और आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा वहां मौजूद संबंधित कमांडरों ने भी सुरक्षा हालात की पूरी जानकारी दी।"

Army Cdr, HQ NC, #LtGenRanbirSingh visited the Kashmir Valley today to review the prevailing security situation in the region.



Accompanied by the Chinar Corps Cdr, Lt Gen KJS Dhillon, he visited formations/units in North Kashmir deployed along the Line of Control. pic.twitter.com/4G51J8EOOY