अमरीका ने Coronavirus से लड़ने के लिए चीन और अन्य देशों को 715 करोड़ रुपये मदद की पेशकश की

वाशिंगटन। जानलेवा कोरोना वायरस ( Coronavirus ) ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। यह वायरस अब तक 31 देशों में फैल चुका है और चीन ( China ) में अकेले इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 722 तक पहुंच गई है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 34 हजार को पार कर गई है।

ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organization ) और तमाम देश इसको लेकर काफी गंभीर है और इसके रोकथाम को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमरीका ने एक बड़ी घोषणा की है।

दुनिया के 31 देशों में Coronavirus ने पसारे पैर, जापान में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 61

अमरीका ( America ) ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन व अन्य देशों को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर ( यानी की करीब 715 करोड़ रुपये ) की मदद देने की पेशकश की है। इस संबंध में एक बयान देते हुए अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ( Mike Pompeo ) ने कहा कि यह प्रतिबद्धता अमरीकी निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों के साथ-साथ अमरीका के मजबूत नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।

US offers $100 million to China, other countries to fight #coronavirus: AFP news agency pic.twitter.com/gFWRurCf3U