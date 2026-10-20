फेस्टिवल पर अपनों के साथ रहें, नफरत से दूर रहें, अभिजीत दीपके बोले- ‘इकबाल जिंदाबाद’ के नारे के साथ जेल से बाहर आएंगे सौरव-आशुतोष

Cockroaches Protest: त्योहारों के बीच अपनों के साथ समय बिताना और मुश्किल हालात में भी खुद को संभालकर रखना जरूरी है। इसी बात पर जोर देते हुए अभिजीत दीपके ने 'कॉकरोचों' से खास अपील की है। उन्होंने सीजेपी के सभी साथियों से कहा कि बीते 10 से 12 दिनों में काफी कुछ झेलना पड़ा है और आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। ऐसे में वे अपने परिवार के साथ समय बिताएं और इस संघर्ष के दौरान अपने भीतर नफरत को जगह न दें।