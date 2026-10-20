मोहन भागवत पर भड़के हुसैन दलवई, बोले- पहले अपने संगठन को संभालिए, गांधीजी के विचारों पर रखिए भरोसा

RSS News: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देश में विरोध करने का रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया है। आंदोलन के दौरान पुलिस की मार झेलने और अपमान सहने के बावजूद बच्चों ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। दलवई ने भागवत को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें गांधीजी की विचारधारा, तिरंगे और संविधान पर भरोसा रखना चाहिए।