‘ज्ञानेश कुमार इतने जरूरी क्यों?’ अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार से पूछ लिया बड़ा सवाल

अभिजीत दीपके ने अपनी पोस्ट में तीन वर्गों का नाम लिया है जिसमें युवा, पत्रकार और सांसद शामिल हैं। उनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस इन लोगों के साथ मारपीट कर रही है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि ये घटनाएं कब और कहां हुईं, किन लोगों के साथ ऐसा हुआ और इस मामले में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं।