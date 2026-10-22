महाराष्ट्र: भंडारा में ‘महाप्रसाद’ खाने के बाद 400 लोगों की तबियत बिगड़ी, 16 की हालत गंभीर

Bhandara Food Poisoning: महाराष्ट्र के भंडारा जिले में नवरात्रि और विजयादशमी के अवसर पर आयोजित भोजन कार्यक्रम में महाप्रसाद खाने के बाद करीब 400 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। घटना लाखनी तालुका के खराशी गांव की है। बुधवार सुबह से लोगों को उल्टी, दस्त और जी मिचलाने की शिकायत होने लगी। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हुई। गंभीर हालत वाले 16 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए भंडारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य मरीजों का खराशी, पालांदूर, लाखनी और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है।