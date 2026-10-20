Maharashtra: डांडिया खेलते समय 30 साल के युवक की मौत, भाई बोला- ‘मेरे भाई को कोई बीमारी नहीं थी’

महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मीत रुपडा भाईंदर पश्चिम के शिवसेना गली स्थित पूनम अपार्टमेंट में अपने माता-पिता के साथ रहते थे। वह पेशे से रियल एस्टेट कारोबारी थे। रविवार रात वह डांडिया खेलने के लिए भाईंदर में आयोजित ‘लोटस नवरात्रि महोत्सव’ में पहुंचे थे। रात करीब साढ़े 11 बजे वह दोस्तों के साथ डांडिया खेल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सीने में दर्द होने की शिकायत की और कुछ ही देर में अचानक गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत भाईंदर के तुंगा अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भाईंदर पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक सोनालकर ने बताया कि मीत की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई।