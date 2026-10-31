Maharasthra: शादी के एक साल बाद ही पत्नी के चरित्र पर करने लगा शक, गर्भवती महिला ने की आत्महत्या; गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत

Domestic Violence Case: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक 19 साल की गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति और ससुराल के लोग उसके चरित्र पर शक करते थे और उसे लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इसी पारिवारिक कलह के बीच महिला ने अपने मायके की छत से नीचे छलांग लगा दी। उपचार के दौरान पहले उसके गर्भ में पल रहे बच्चे और फिर महिला की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने पति और सास समेत ससुराल के पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पति और सास को गिरफ्तार कर लिया गया है।