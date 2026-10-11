CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान! महाराष्ट्र के सांसदों-विधायकों को दिल्ली बुलाया

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई से दिल्ली तक हलचल तेज है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से शनिवार को आयोजित आंदोलन के दौरान पुलिस ने सैकड़ों लोगों और नेताओं को हिरासत में लिया। वहीं, मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन के मामले में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी, अभिनेता इमरान खान समेत 300 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज की गई है। हालांकि, इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।