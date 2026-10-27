Cyclone Arnab: मुंबई तक पहुंचा तूफान ‘अर्नब’ का असर! 28, 29, 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र में आंधी-बारिश का अलर्ट

Cyclone Arnab Impact on Maharashtra Weather: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में दिखने वाला है। यही वजह है कि पूरे राज्य में तापमान तेजी से गिरा है और मौसम में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुंबई केंद्र ने अपने ताजा पूर्वानुमान में बताया कि मुंबई के साथ ही राज्य के कई जिलों में आगामी दिनों के दौरान बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात (बिजली चमकने) की संभावना है। हालांकि अगले तीन-चार दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम का अलग-अलग असर देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में बने बहुत भीषण चक्रवात 'अर्नब' के बुधवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है।