Indian Railways: नांदेड़-उधना स्पेशल ट्रेन नवंबर महीने में रद्द, कर्णावती एक्सप्रेस को लेकर भी रेलवे का बड़ा फैसला

इसके साथ ही पश्चिम रेलवे ने मुंबई से चलने वाली ट्रेन संख्या 12933 कर्णावती एक्सप्रेस के परिचालन स्टेशन में बदलाव किया है। यह ट्रेन 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अपने नियमित स्टेशन मुंबई सेंट्रल (MMCT) के बजाय बांद्रा टर्मिनस (BDTS) से बनकर रवाना होगी। मुंबई से अहमदाबाद दिशा की ओर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे नवंबर महीने में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले बोर्डिंग स्टेशन की सही स्थिति की जांच जरुर करें।