जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं: महाराष्ट्र में गन्ने से लदे ट्रैक्टर ने 19 वर्षीय छात्र की ली जान, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

गन्ने की कटाई का मौसम शुरू होने के साथ ही अष्टविनायक राजमार्ग पर गन्ने से लदे ट्रैक्टर-ट्रेलरों की संख्या काफी बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई वाहनों में रेडियम रिफ्लेक्टर, टेल लैंप और पीछे की ओर पर्याप्त चेतावनी लाइटें नहीं होतीं। रात के समय बिना उचित प्रकाश या रिफ्लेक्टर के सड़क पर खड़े ऐसे वाहन दूर से दिखाई नहीं देते। इससे दोपहिया और अन्य वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे अंधेरे में खड़े गन्ने के वाहन हादसों को न्योता दे रहे हैं।