दिल्ली पुलिसकर्मियों पर हमले को लेकर DCP सृष्टि पांडे ने युवाओं को दी सलाह, बोलीं- गैरकानूनी हरकतों से रहें दूर

DCP ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि पुलिस हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस ने कभी किसी को निराश किया है। उनके मुताबिक, पुलिस ने लगातार खुद को एक सक्षम और प्रभावी बल के रूप में साबित किया है। मौजूदा घटनाक्रम को लेकर उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी कदम को उठाने से पहले उसके दीर्घकालिक परिणामों और कानूनी कार्रवाई के बारे में सोचें। उन्होंने लोगों से गैरकानूनी गतिविधियों से बचने और इस तरह के व्यवहार से पूरी तरह दूर रहने की अपील की।