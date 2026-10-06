‘महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश न करें’, विद्यार्थियों की पिटाई और नोटिस पर अभिजीत दिपके का फडणवीस पर निशाना

अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। उन्होंने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि 13 करोड़ वोट रद्द करने से पहले क्या चुनाव आयोग ने किसी से अनुमति ली थी? दीपके ने कहा कि वह राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जा रहे हैं और इस दौरान विद्यार्थियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आंदोलनकारियों या विद्यार्थियों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो पूरे देश में 'जंतर-मंतर' जैसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।