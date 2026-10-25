महायुति में रार: सुनेत्रा पवार की NCP ने शिंदे सेना को दिया झटका, 200 पदाधिकारी-कार्यकर्ता एक साथ शामिल

NCP vs Shiv Sena Mahayuti: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महायुति के दो सहयोगी दलों सुनेत्रा पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सियासी खींचतान तेज होती नजर आ रही है। अलीबाग के शिंदे गुट के विधायक महेंद्र दलवी के विधानसभा क्षेत्र में एनसीपी ने बड़ी सेंध लगाई है। शेणवई गांव की आदिवासी वाड़ी के 200 से अधिक शिंदे गुट से जुड़े नेता-कार्यकर्ता एनसीपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे की मौजूदगी में हुए इस दल-बदल को रायगढ़ में एनसीपी की ताकत बढ़ाने और शिंदे गुट को राजनीतिक चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है।