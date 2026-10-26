इमरान खान को देश छोड़ने का नोटिस, बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई; केंद्र की ओर से तुषार मेहता रखेंगे पक्ष

Imran Khan News: अभिनेता इमरान खान को जारी 'लीव इंडिया नोटिस' का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुंबई के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी इस नोटिस को अभिनेता ने अदालत में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है। यह मामला मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से जुड़ा है।