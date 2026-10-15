‘देशद्रोही पकड़ा गया, अब 24 घंटे में देश से निकालो’: इमरान खान पर गजेंद्र चौहान का बड़ा आरोप, सरकार से की ये मांग

Mumbai Protest:अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद इस मामले में बयानबाजी तेज हो गई है। अभिनेता और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (FTII) के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र चौहान ने सरकार से मांग की है कि इमरान को 12 दिन का समय देने के बजाय 24 घंटे के भीतर देश से बाहर भेज दिया जाए। उन्होंने इमरान के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर भी सवाल उठाए और उन पर गंभीर आरोप लगाए।