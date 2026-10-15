‘आस्तीन के सांप, सरकार कुचलना जानती है’: आमिर खान के भांजे इमरान पर बीजेपी नेता का बड़ा आरोप, US फंडिंग को लेकर ये कहा

इमरान खान को देश छोड़ने का नोटिस (Photo: X/IANS)
BJP on Imran Khan Leave India Notice: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। इस मामले पर बीजेपी के विधान परिषद सदस्य (MLC) परिणय फुके ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विदेशी नागरिकों के राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ऐसे 'आस्तीन का सांप' जैसे लोगों से निपटना जानती है।
नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी एमएलसी परिणय फुके ने कहा कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि विदेशी नागरिक भारत आकर विरोध प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं और एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने जैसे मुद्दों पर आंदोलन में हिस्सा कैसे ले सकते हैं। फुके ने कहा कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ऐसे लोगों से निपटना जानती है और उन्हें देश से बाहर भेजने की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने इस कार्रवाई का स्वागत किया।
उन्होंने कहा, "इमरान खान एक अमेरिकी नागरिक हैं। इस देश में आकर आंदोलन करना और एसआईआर (SIR) में नाम हटाने की बात करना...ऐसे लोग 'आस्तीन के सांप' हैं। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार जानती है कि ऐसे सांपों को कैसे कुचला जाता है। सरकार और पुलिस उन्हें देश से बाहर खदेड़ रही है, मैं इस कदम का स्वागत करता हूं।"
फुके ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, "अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर भारत में अराजकता फैलाने के मकसद से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले ऐसे 'आस्तीन के सांपों' को पूरी तरह से कुचल दिया जाना चाहिए।"
फुके ने अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन का भी जिक्र किया। उनके अनुसार, मिलबेन ने एक दिन पहले बताया था कि भारत में अराजकता फैलाने और देश को बदनाम करने के लिए विरोध प्रदर्शनों को किस तरह वित्तीय मदद दी जा रही है। इस कथित फंडिंग के दावे की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
बीजेपी नेता परिणय फुके ने हाल ही में अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन (Mary Millben) द्वारा किए गए खुलासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैरी मिलबेन ने स्पष्ट किया है कि भारत में अराजकता फैलाने और देश को बदनाम करने के लिए अमेरिका से सीजेपी और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को फंड दिया जा रहा है। पिछले 10-15 दिनों से मैं भी यही बात कह रहा हूं कि विदेशी धरती से मिलने वाली फंडिंग के जरिए भारत में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार अब पूरी सख्ती से इस पर शिकंजा कस रही है।
मुंबई पुलिस ने अभिनेता इमरान खान को आव्रजन और विदेशियों से संबंधित कानून के कथित उल्लंघन के मामले में 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का औपचारिक नोटिस जारी किया है। मुंबई पुलिस के अनुसार, इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं। यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शन में उनके शामिल होने के बाद की गई। यह विरोध प्रदर्शन एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर किया गया था, जिसमें CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अभिनेता को हिरासत में भी लिया था।
एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, संबंधित कानून के प्रावधानों के तहत विदेशी नागरिकों की भारत में राजनीतिक गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने पर प्रतिबंध लागू होते हैं। पुलिस ने बताया कि इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है और उन्होंने इसकी प्रति प्राप्त कर ली है।
इमरान खान बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे हैं। उनके खिलाफ जारी नोटिस को लेकर फिलहाल आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इस मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया भी पहले सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने इमरान खान के विदेशी नागरिक होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर आपत्ति जताई थी और मुंबई पुलिस से पूछा था कि क्या किसी विदेशी नागरिक को इस तरह के राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेने की अनुमति है।
सोमैया ने अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मुंबई पुलिस से मामले में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। इसके बाद अब पुलिस की ओर से भारत छोड़ने का नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।
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