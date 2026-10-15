‘आस्तीन के सांप, सरकार कुचलना जानती है’: आमिर खान के भांजे इमरान पर बीजेपी नेता का बड़ा आरोप, US फंडिंग को लेकर ये कहा

बीजेपी नेता परिणय फुके ने हाल ही में अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन (Mary Millben) द्वारा किए गए खुलासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैरी मिलबेन ने स्पष्ट किया है कि भारत में अराजकता फैलाने और देश को बदनाम करने के लिए अमेरिका से सीजेपी और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को फंड दिया जा रहा है। पिछले 10-15 दिनों से मैं भी यही बात कह रहा हूं कि विदेशी धरती से मिलने वाली फंडिंग के जरिए भारत में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार अब पूरी सख्ती से इस पर शिकंजा कस रही है।