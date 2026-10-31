JDCC बैंक चुनाव में बड़ा उलटफेर, शिवसेना की 2 और भाजपा की 1 सीट पर निर्विरोध जीत, पर सीटों के बंटवारें पर फंसा पेच

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सत्तारूढ़ महायुति के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जलगांव जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (JDCC Bank) के चुनाव में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के दो और भाजपा के एक उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। खास बात यह है कि महायुति में दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे का विवाद सुलझने से पहले ही तीन सीटों पर उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया है।