Maharashtra MLC Result: शरद पवार गुट का तगड़ा स्ट्राइक रेट, कांग्रेस भी आगे, भाजपा महज 33% पर कैसे सिमटी?

Maharashtra MLC Election Result 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों के चुनाव परिणाम करीब 45 घंटे की मतगणना के बाद स्पष्ट हो गए हैं। इन चुनावों में महाविकास आघाड़ी (MVA) ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सत्तारूढ़ महायुति को दो सीटों पर संतोष करना पड़ा। भाजपा के लिए ये नतीजे झटका देने वाले रहे। पार्टी ने तीन सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे केवल एक सीट पर जीत मिली। यहां तक की नागपुर में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने जिन दो सीटों पर चुनाव लड़ा, उन दोनों पर जीत हासिल की।