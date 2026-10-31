Latur Blast Update : लातूर में कुरियर बॉक्स में हुए धमाके की वजह आई सामने, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

जिला पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे के मुताबिक, धमाका उस समय हुआ जब कुरियर टेम्पो से पार्सल उतारे जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, एटीएस और अन्य जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत और जला हुआ सामान जब्त कर लिया है। इनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। धमाके में दो लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक व्यक्ति टेम्पो के अंदर मौजूद था और पार्सल बाहर निकाल रहा था। उसे गंभीर चोटें आई हैं और लातूर के सिविल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं, नीचे खड़ा दूसरा व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ है।