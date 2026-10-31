31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

Latur Blast Update : लातूर में कुरियर बॉक्स में हुए धमाके की वजह आई सामने, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Latur Courier Blast: महाराष्ट्र के लातूर में उमाटे कुरियर्स कार्यालय में पार्सल उतारते समय जोरदार धमाका हुआ। शुरुआती जांच में एयर पिस्तौल के लिए इस्तेमाल होने वाले CO₂ गैस सिलेंडर में विस्फोट की आशंका जताई गई है। हादसे में दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Updated: 31 Oct 2026, 4:51 PM IST

Latur Courier Blast

लातूर में कुरियर बॉक्स में हुए धमाके की वजह आई सामने, फोटो सोर्स- एक्स ( @nextminute)

Latur Parcel Blast: महाराष्ट्र के लातूर शहर में शनिवार (31 अक्टूबर) सुबह एक कुरियर कार्यालय में पार्सल उतारते समय जोरदार धमाका हो गया। उमाटे कुरियर्स में हुए इस विस्फोट में दो लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती पुलिस जांच में आशंका जताई जा रही है कि पार्सल में रखी एयर पिस्तौल के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ।

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 10 बजे छत्रपति संभाजीनगर से आया कुरियर का टेम्पो कार्यालय पहुंचा था। कर्मचारी टेम्पो से पार्सल उतार रहे थे, तभी एक पार्सल में अचानक धमाका हो गया। घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दो दिन से फुटपाथ पर रखा था पार्सल

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, छत्रपति संभाजीनगर से कुरियर के जरिए एयर पिस्तौल भेजी गई थीं। बताया जा रहा है कि यह पार्सल पिछले दो दिनों से दुकान के बाहर फुटपाथ पर रखा हुआ था। पुलिस को आशंका है कि गर्मी के कारण पार्सल में मौजूद एयर पिस्तौल के CO₂ गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ हो सकता है। हालांकि, धमाके की असली वजह की पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही होगी।

Latur Blast: सामान उतारते समय अचानक फटा कूरियर पार्सल, धमाके से वाहन के शीशे टूटे, इलाके में मची अफरा-तफरी

ये भी पढ़ें
Latur Courier Blast

टेम्पो में मौजूद कर्मचारी गंभीर रूप से घायल

जिला पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे के मुताबिक, धमाका उस समय हुआ जब कुरियर टेम्पो से पार्सल उतारे जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, एटीएस और अन्य जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत और जला हुआ सामान जब्त कर लिया है। इनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। धमाके में दो लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक व्यक्ति टेम्पो के अंदर मौजूद था और पार्सल बाहर निकाल रहा था। उसे गंभीर चोटें आई हैं और लातूर के सिविल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं, नीचे खड़ा दूसरा व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ है।

पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की

पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे ने नागरिकों से अपील की है कि वे घटना को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल शुरुआती जांच में किसी साजिश या जानबूझकर किए गए हमले की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही धमाके के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Oct 2026, 4:51 PM IST

Published on:

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Latur Blast Update : लातूर में कुरियर बॉक्स में हुए धमाके की वजह आई सामने, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

IMD Alert: महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश का अलर्ट! मुंबई-ठाणे समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

Maharashtra Weather Forecast
मुंबई

‘फैंस करें तो ठीक, प्रोडक्शन हाउस ऐसी हरकत क्यों?’ श्रद्धा कपूर की ‘ईथा’ के बीच ‘गंगूबाई’ पोस्ट पर ट्रोल हुआ भंसाली प्रोडक्शंस

श्रद्धा कपूर की 'ईथा' और आलिया की 'गंगूबाई' की तुलना
मनोरंजन

उजनी बांध पर प्रोजेक्ट को लेकर आर-पार की लड़ाई, रोहित पवार बोले- गुजरात ने ठुकराया, महाराष्ट्र में नहीं लगाने देंगे

Rohit Pawar
राष्ट्रीय

‘अंडरवर्ल्ड ने हमें अलग कराया’, पत्नी से तलाक लेकर 7 साल बाद फिर संजय गुप्ता ने किया था प्रपोज, इंटरव्यू में बताई थी पूरी कहानी

Sanjay Gupta Wife
बॉलीवुड

‘महाभियोग जनता नहीं, संसद करती है’: राहुल गांधी के ‘चलो दिल्ली’ मार्च पर शिवसेना का निशाना, दिवाली पर 10000 करोड़ के नुकसान का दावा

Delhi CEC protest
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.