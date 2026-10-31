‘महाभियोग जनता नहीं, संसद करती है’: राहुल गांधी के ‘चलो दिल्ली’ मार्च पर शिवसेना का निशाना, दिवाली पर 10000 करोड़ के नुकसान का दावा

शिवसेना की राष्ट्रीय सचिव शाइना एनसी ने आगे कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास अब जनता के सामने रखने के लिए कुछ नहीं बचा है। वे कभी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हैं, तो कभी ईवीएम (EVM), सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि त्योहार के इस सीजन में सड़क जाम और प्रदर्शनों के कारण गरीब व्यापारियों को लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान सहना पड़ सकता है।