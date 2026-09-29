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‘फसल खराब होने पर किसानों को मिलेगी मदद’, CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा- अग्निवीरों को पुलिस और तटीय सुरक्षा में देंगे अवसर

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखे की स्थिति पर कहा कि पंजीकरण नहीं होने के बावजूद फसल खराब होने वाले किसानों को भी मदद दी जाएगी। वहीं, अग्निवीरों को पुलिस और तटीय सुरक्षा समेत सरकारी सेवाओं में अवसर देने की बात कही।
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मुंबई

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Imran Ansari

Sep 29, 2026

Devendra Fadnavis

CM देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को दिया आश्वासन, फोटो सोर्स- ANI

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति और अग्निवीरों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने फसल बोई है, लेकिन उसका पंजीकरण नहीं हो पाया, उन्हें भी फसल खराब होने की स्थिति में मदद देने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कई मंत्रियों ने भी मांग की थी कि जिन किसानों की फसल का पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें भी सहायता दी जाए। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस संबंध में मदद देने का फैसला किया है और इसे बोर्ड स्तर तक ले जाने पर विचार किया जा रहा है।

अग्निवीरों को पुलिस और तटीय सुरक्षा में मिलेगा मौका

अग्निवीरों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच प्रशिक्षण के लिए आ चुका है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अग्निवीरों को पुलिस और इसी तरह के अन्य पदों पर अवसर देने पर विचार करेगी। फडणवीस ने कहा कि जो अग्निवीर सरकारी सेवा में आना चाहते हैं, उन्हें अवसर देने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अग्निवीरों को तटीय सुरक्षा में भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, महाराष्ट्र में जो अग्निवीर राज्य सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, उन्हें अलग-अलग सरकारी सेवाओं में समायोजित करने के अवसर दिए जाएंगे।

अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में विशेष व्यवस्था

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चार साल की सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को महाराष्ट्र में पुलिस और अन्य समान पदों पर भर्ती का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र की योजना के तहत एक बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा में बनाए रखने और बाकी 75 प्रतिशत को केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न सुरक्षा बलों में अवसर देने का प्रावधान है। इसी के तहत महाराष्ट्र सरकार ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस समेत अन्य संबंधित सेवाओं में शामिल करने का फैसला किया है।

भर्ती के लिए परीक्षा और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं

फडणवीस ने कहा कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती के लिए अलग से परीक्षा या प्रशिक्षण देने की अनिवार्यता नहीं होगी। उनके मुताबिक, ये युवा पहले ही चयन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और आवश्यक प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं। सरकार उन्हें भर्ती प्रक्रिया में चार साल की आयु सीमा में छूट भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को नियमों के तहत जरूरी अन्य रियायतें देने पर भी सरकार काम करेगी।

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Updated on:

29 Sept 2026 05:38 pm

Published on:

29 Sept 2026 05:35 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘फसल खराब होने पर किसानों को मिलेगी मदद’, CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा- अग्निवीरों को पुलिस और तटीय सुरक्षा में देंगे अवसर

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