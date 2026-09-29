‘फसल खराब होने पर किसानों को मिलेगी मदद’, CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा- अग्निवीरों को पुलिस और तटीय सुरक्षा में देंगे अवसर

अग्निवीरों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच प्रशिक्षण के लिए आ चुका है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अग्निवीरों को पुलिस और इसी तरह के अन्य पदों पर अवसर देने पर विचार करेगी। फडणवीस ने कहा कि जो अग्निवीर सरकारी सेवा में आना चाहते हैं, उन्हें अवसर देने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अग्निवीरों को तटीय सुरक्षा में भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, महाराष्ट्र में जो अग्निवीर राज्य सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, उन्हें अलग-अलग सरकारी सेवाओं में समायोजित करने के अवसर दिए जाएंगे।