15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

एक ही ग्रिल पर चिकन और पनीर! 3 डोमिनोज आउटलेट्स सहित 17 भोजनालयों के लाइसेंस सस्पेंड

FDA Action on Domino's Pizza: वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे की अगुवाई वाली एफडीए ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघनों के चलते मुंबई में 17 भोजनालयों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इस कार्रवाई में प्रसिद्ध पिज्जा चेन डोमिनोज पिज्जा के तीन आउटलेट भी शामिल हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 15, 2026

Maharashtra FDA Tukaram Mundhe

महाराष्ट्र एफडीए की बड़ी कार्रवाई, डोमिनोज पिज्जा सहित 17 भोजनालयों के लाइसेंस निलंबित (Photo: IANS/File)

IAS Tukaram Mundhe FDA Action: मुंबई में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। FDA ने बुधवार को मुंबई के 17 खानपान प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने की जानकारी दी। इन प्रतिष्ठानों में मशहूर पिज्जा ब्रांड डोमिनोज के तीन आउटलेट भी शामिल हैं। जांच के दौरान कुछ जगहों पर कीटों और चूहों का प्रकोप, गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने जैसी खामियां सामने आईं।

इसके अलावा, एफडीए ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्रवाई करते हुए करीब 24,406 किलोग्राम संदिग्ध, घटिया गुणवत्ता वाले, असुरक्षित और गलत लेबल वाले खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं। जब्त किए गए खाद्य स्टॉक की कुल कीमत 50.19 लाख रुपये बताई गई है।

डोमिनोज के तीन आउटलेट पर हुई कार्रवाई

आईएएस तुकाराम मुंढे की अगुवाई वाली एफडीए ने बताया कि डोमिनोज पिज्जा के जिन तीन आउटलेट के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, वे परेल, अंधेरी और बोरीवली में स्थित हैं। इन आउटलेट का संचालन जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड करती है।

परेल स्थित डोमिनोज पिज्जा आउटलेट की जांच में FDA ने पाया कि प्रतिष्ठान ने अगस्त में जारी सुधार नोटिस में बताई गई खामियों को दूर नहीं किया था। FDA के अनुसार, 9 अक्टूबर को किए गए दोबारा निरीक्षण में पाया गया कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक ही डीप फ्रीजर में रखे गए थे। इसके अलावा, चिकन और पनीर को एक ही ओवन या ग्रिल पर पकाया जा रहा था।

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर जिन अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनमें थैंक्सगिविंग पैटिसरी एंड कन्फेक्शनरी, पैशन रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड का कार्निवल बाय ट्रेसिंड, दार्जिलिंग लेप्चा मोमोज और मूर्जानी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का हुंडो पिज्जा भी शामिल हैं। इसके साथ ही भांडुप पश्चिम स्थित माज फूड पार्सल एंड कैटरिंग और कुर्ला पश्चिम स्थित मुगल ढाबा के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं।

जांच में सामने आईं ये खामियां

महाराष्ट्र FDA के बयान के मुताबिक, प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और दोबारा निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई कमियां पाई गईं। इनमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लाइसेंस प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं करना भी शामिल है।

कुछ प्रतिष्ठानों में कच्चे खाद्य पदार्थ ऐसी जगहों पर रखे गए थे, जो लाइसेंसिंग नियमों के दायरे में नहीं आतीं। इसके अलावा, सुधार के लिए जारी नोटिस का पालन नहीं करने, परिसर में कीटों और चूहों की मौजूदगी तथा साफ-सफाई के मानकों का उल्लंघन करने जैसी खामियां भी सामने आईं। इसके चलते संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई की।

महाराष्ट्र में 24406 किलो खाद्य पदार्थ जब्त

रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही एफडीए ने राज्यभर में संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री और भंडारण पर भी शिकंजा कसा। इस अभियान के दौरान कुल 24,406 किलोग्राम खाद्य स्टॉक जब्त किया गया, जिसकी कीमत 50.19 लाख रुपये है।

यह कार्रवाई छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, नासिक, नागपुर और ग्रेटर मुंबई डिवीजनों में की गई। जब्त किए गए सामान में खाद्य तेल, मिठाइयां, साबूदाना, सुपारी, वेफर्स, चकली और कुट्टू का आटा शामिल हैं। जब्त किए गए खाद्य पदार्थ संदिग्ध, घटिया गुणवत्ता वाले, असुरक्षित या गलत लेबल वाले पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को असुरक्षित खाद्य पदार्थों से बचाना है।

संजय राउत के वसूली के आरोपों पर तुकाराम मुंढे का जवाब- सबूत दें, भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

ये भी पढ़ें
Sanjay Raut On Tukaram Mundhe

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Oct 2026 09:46 am

Published on:

15 Oct 2026 09:18 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / एक ही ग्रिल पर चिकन और पनीर! 3 डोमिनोज आउटलेट्स सहित 17 भोजनालयों के लाइसेंस सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजमल कसाब की ‘मटन बिरयानी’ वाली कहानी पर उज्जवल निकम ने तोड़ी चुप्पी, बताया- क्यों बनाई थी झूठी कहानी, फिल्म ‘प्रहार’ में खुलेंगे कई राज

Prahaar - The Ujjwal Nikam Story
बॉलीवुड

आमिर खान की तीसरी शादी पर बोले सलमान खान, कहा- डेटिंग लाइफ पर कुछ नहीं कहूंगा लेकिन खुश हूं

Salman Khan On Aamir Khan Third Marriage
बॉलीवुड

‘मुझे हर्निया हो गया, कंधे ने भी साथ छोड़ दिया’, शरीर से जुड़ी कई समस्याओं का सामना कर रहे सलमान खान, पहली बार तोड़ी चुप्पी

Salman Khan Health Issues
बॉलीवुड

60 की उम्र में जीवनसाथी की तलाश में हैं सलमान खान? करण जौहर से अकेलेपन को लेकर कही ये बात

Salman Khan On Koffee With Karan S9
बॉलीवुड

Nana Patekar Prayer Meet: नम आंखों से बॉलीवुड ने नाना पाटेकर को किया याद, प्रेयर मीट में पहुंचे कई सितारे

Nana Patekar Prayer Meet
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.