एक ही ग्रिल पर चिकन और पनीर! 3 डोमिनोज आउटलेट्स सहित 17 भोजनालयों के लाइसेंस सस्पेंड

IAS Tukaram Mundhe FDA Action: मुंबई में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। FDA ने बुधवार को मुंबई के 17 खानपान प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने की जानकारी दी। इन प्रतिष्ठानों में मशहूर पिज्जा ब्रांड डोमिनोज के तीन आउटलेट भी शामिल हैं। जांच के दौरान कुछ जगहों पर कीटों और चूहों का प्रकोप, गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने जैसी खामियां सामने आईं।