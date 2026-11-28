परिसीमन पर समर्थन से कांग्रेस-उद्धव सेना नाराज, फोटो सोर्स- ANI
Maha Vikas Aghadi: महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी के भीतर एक बार फिर मतभेद उभरने के संकेत मिल रहे हैं। परिसीमन कानून को लेकर शरद पवार की पार्टी के रुख ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को असहज कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या कभी शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट हुई महाविकास अघाड़ी अब उसी मुद्दे पर बिखरने की ओर बढ़ रही है? महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को महाविकास अघाड़ी को एक साथ लाने वाले प्रमुख नेताओं में माना जाता रहा है। लेकिन अब परिसीमन के मुद्दे पर उनके और उनकी पार्टी के रुख को लेकर गठबंधन के भीतर नाराजगी की चर्चा शुरू हो गई है।
महाराष्ट्र कांग्रेस के मुताबिक, मार्च 2026 में महाराष्ट्र की सात राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना था। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के पास 10 विधायक थे, जबकि एक उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचने के लिए 36 वोटों की जरूरत थी। कांग्रेस के पास 16 और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास 20 विधायक थे। ऐसे में शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस और शिवसेना का समर्थन निर्णायक था।
सुप्रिया सुले ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से शरद पवार की उम्मीदवारी के समर्थन की अपील की थी। इसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। कांग्रेस ने अपनी सीट पर दावा छोड़कर शरद पवार के लिए समर्थन दिया और बाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी उनका साथ दिया। इस तरह महाविकास अघाड़ी ने सर्वसम्मति से शरद पवार की उम्मीदवारी का समर्थन किया।
अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए एकजुट होकर समर्थन दिया, तो परिसीमन के मुद्दे पर उनके रुख से गठबंधन के भीतर नाराजगी क्यों पैदा हो रही है? राजनीतिक दावे के मुताबिक, परिसीमन कानून के संदर्भ में शरद पवार, सुप्रिया सुले और उनकी पार्टी बीजेपी सरकार के पक्ष में समर्थन देने जा रहे हैं। यही बात कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए राजनीतिक रूप से असहज बताई जा रही है।
परिसीमन का मुद्दा महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्षी दलों के बीच यह आशंका पहले से रही है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण से राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। ऐसे में यदि शरद पवार की पार्टी केंद्र सरकार के परिसीमन संबंधी कदम का समर्थन करती है तो यह MVA के भीतर एक बड़ा राजनीतिक मतभेद बन सकता है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए यह तय करना चुनौतीपूर्ण होगा कि वे इस मुद्दे पर शरद पवार के साथ खड़ी रहेंगी या अलग रुख अपनाएंगी।
महाविकास अघाड़ी पहले भी कई मुद्दों पर आंतरिक मतभेदों का सामना कर चुकी है। हालांकि शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टियां महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ एक बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रही हैं। लेकिन परिसीमन का मुद्दा अगर तीनों दलों के बीच गंभीर मतभेद में बदलता है, तो इसका असर भविष्य की चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक मुद्दे पर असहमति है या फिर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भविष्य के लिए किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत? आने वाले दिनों में शरद पवार की पार्टी के रुख और कांग्रेस तथा उद्धव ठाकरे की शिवसेना की प्रतिक्रिया से तस्वीर और साफ हो सकती है।
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