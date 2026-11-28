महाविकास अघाड़ी पहले भी कई मुद्दों पर आंतरिक मतभेदों का सामना कर चुकी है। हालांकि शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टियां महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ एक बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रही हैं। लेकिन परिसीमन का मुद्दा अगर तीनों दलों के बीच गंभीर मतभेद में बदलता है, तो इसका असर भविष्य की चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक मुद्दे पर असहमति है या फिर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भविष्य के लिए किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत? आने वाले दिनों में शरद पवार की पार्टी के रुख और कांग्रेस तथा उद्धव ठाकरे की शिवसेना की प्रतिक्रिया से तस्वीर और साफ हो सकती है।