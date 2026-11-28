रोहित पवार ने कहा कि कुछ लोगों ने कथित वफादारी साबित करने के लिए उनके खिलाफ सड़कों पर उतरने का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने से पहले उनके शब्दों का सही अर्थ समझना चाहिए था। इस पूरे विवाद के बीच रोहित पवार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि उनका मुद्दा सुनेत्रा पवार की क्षमता नहीं, बल्कि पुणे और बारामती में अपराध तथा जनता की सुरक्षा जैसे सवाल हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति से जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।