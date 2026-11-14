महाराष्ट्र में मौसम ने फिर मारी पलटी! बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की आहट, क्या होगा असर?

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से रात और सुबह के समय गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा था। दिवाली के आसपास तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहावना हो गया था। हालांकि, अब एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, 16 नवंबर के आसपास यह मौसम प्रणाली चक्रवाती तूफान का रूप ले सकती है। हालांकि, इसका महाराष्ट्र पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन इससे राज्य के तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जरुर है।