Maharashtra Weather: नवंबर में भी बरसेंगे बादल! IMD ने बताया कब और किन जिलों में होगी बारिश

Maharashtra Rain Alert: नवंबर महीने के शुरुआती दिनों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 1 से 5 नवंबर तक राज्य के कई जिलों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जारी किया है। मुंबई, ठाणे और पालघर में अगले तीन दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बिजली चमकने, गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।