मुंबई के रेस्टोरेंट में सुबह-सुबह लगी आग, दूसरी मंजिल पर धुएं का ऐसा गुबार कि दमकलकर्मी भी नहीं जा सके अंदर

Mumbai Fire Today:मुंबई के बांद्रा इलाके में शुक्रवार सुबह एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग दूसरी मंजिल पर बने किचन और डाइनिंग एरिया में लगी। कुछ ही देर में पूरा हिस्सा धुएं से भर गया। हालात इतने खराब हो गए कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आग बुझाने पहुंची दमकल टीम को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।