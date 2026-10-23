सुबह 4 बजे उठकर मुंबई का पेट भरते हैं, अब ‘बदबू’ के नाम पर BEST ने इन्हीं लोगों की एंट्री पर लगाई रोक

कोली समुदाय को मुंबई के शुरुआती निवासियों में गिना जाता है। पारंपरिक रूप से इस समुदाय के पुरुष समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे, जबकि महिलाएं बाजारों में मछली बेचने की जिम्मेदारी संभालती थीं। हालांकि, समुद्र तटीय इलाकों में जमीन भरने, निर्माण कार्यों और बुनियादी ढांचे के विकास ने शहर की खाड़ियों में मछली पकड़ने की गतिविधियों को प्रभावित किया है। इसके चलते कई महिलाएं अब ससून डॉक जैसे प्रमुख मछली बाजारों में ट्रॉलर से आने वाली मछली खरीदती हैं और फिर उसे अलग-अलग इलाकों में बेचती हैं। रिपोर्ट में ससून डॉक में रोजाना लगभग 150 टन मछली और समुद्री खाद्य पदार्थों के कारोबार का जिक्र किया गया है। इनमें से करीब 80 फीसदी मछली मुंबई महानगर क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में बेची और पहुंचाई जाती है।