नागपुर: माता-पिता के बीच विवाद, 12 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी ने उठाया आत्मघाती कदम; परिवार में पसरा मातम

महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शहर में दो अन्य घटनाओं में भी लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। कलमना पुलिस थाना क्षेत्र के विजयनगर इलाके में सोमवार दोपहर 17 वर्षीय शतीराहन की मौत हुई। उसके माता-पिता निजी क्षेत्र में काम करते हैं। वहीं, पांचपावली पुलिस थाना क्षेत्र के लष्करीबाग इलाके में 21 वर्षीय अंशुल की भी सोमवार को मौत हो गई। इन दोनों मामलों में मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। संबंधित पुलिस थानों ने आकस्मिक मौत के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।