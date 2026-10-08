दो जिगरी दोस्त, वही शब्द और 4 दिन का अजीब संयोग! क्या अजित पवार की तरह नाना पाटेकर को था अनहोनी का आभास?

नाना ने पर्रिकर के काम और समर्पण का उदाहरण देते हुए कहा था, "मनोहर पर्रिकर मेरे प्रिय मित्र थे। वे मुझसे उम्र में छोटे थे, लेकिन उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें सम्मान से सिर उठाकर ही देखा जा सकता है। बीमार होते हुए भी ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर काम करने के लिए जुनून की जरूरत होती है। हम सभी को एक न एक दिन जाना ही है। मैं भी आज हूं, कल नहीं रहूंगा। किसी को नहीं पता कि वह समय कब आ जाए। लेकिन उससे पहले जो मुझे समाज के लिए करना है, क्या मैं वह कर पा रहा हूँ?"