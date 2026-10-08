‘नाना कुछ चीजों में समझौता कर लेते तो क्या दूसरे कलाकारों को मौका मिलता?’ राज ठाकरे ने जताया अफसोस

राज ठाकरे ने अपनी पोस्ट के अंत में कहा कि नाना पाटेकर के निधन के बाद भी उन्होंने पर्दे पर जिस आम आदमी को जीवंत किया, उसकी भावनाएं समाज में आज भी मौजूद हैं। उनके मुताबिक उस आम आदमी का गुस्सा, बेचैनी, अपमान, संघर्ष और परिस्थितियों से लड़ने की ताकत आज भी हमारे आसपास दिखाई देती है। राज ठाकरे ने कहा कि नाना को विदाई देना केवल एक बड़े अभिनेता को विदाई देना नहीं है, बल्कि आम आदमी के भीतर जमा अनगिनत भावनाओं के एक चेहरे के चले जाने जैसा है।