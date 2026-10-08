नाना पाटेकर के निधन से टूटा ड्राइवर का हौसला, भावुक होकर बोले- साहेब के जाने से सिर से हाथ उठ गया

यश पायगुडे ने बताया कि गणपति उत्सव के दौरान नाना पाटेकर करीब 10 दिनों तक वहां रहे थे और उस दौरान उनसे बातचीत भी हुई थी। उन्होंने कहा कि नाना इसके बाद आराम करने के लिए गोवा गए थे। अचानक यह दुखद खबर मिलने से उन्हें गहरा सदमा लगा है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि साहेब और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत था। उन्होंने कभी हमें ड्राइवर की तरह नहीं समझा, बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में अपनाया। हमारा रिश्ता घर से भी बढ़कर था। उन्होंने आगे कहा कि नाना पाटेकर के जाने का दुख शब्दों में बयां करना मुश्किल है और अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि साहेब के जाने से अब सिर से हाथ उठ गया है।”