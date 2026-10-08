नाना पाटेकर क्यों मनाते थे घर में गणेशोत्सव? बोले थे- ‘पिता के जाने के बाद मां के लिए परंपरा जारी रखी’

Nana Patekar Ganeshotsav: प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद फिल्म जगत से जुड़े लोग उनसे जुड़ी यादें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इसी बीच नाना पाटेकर के घर होने वाले गणेशोत्सव की तस्वीरें और उनसे जुड़ी यादें भी सामने आ रही हैं। नाना के घर कई वर्षों से गणेशोत्सव मनाने की परंपरा रही है। हाल ही में हुए गणेशोत्सव में भी उनके घर गणपति की स्थापना की गई थी। नाना खुद पूजा-पाठ में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने घर की इस परंपरा को लंबे समय तक जारी रखा।