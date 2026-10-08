‘नाना, आप मुझसे प्यार करते थे ना’, याद कर भावुक हुए विश्वास नांगरे पाटिल; बोले- पुलिस के लिए लोहे की तरह खड़े रहते थे

विश्वास नांगरे पाटिल ने अपनी पोस्ट में नाना पाटेकर के लिए बेहद भावुक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि नाना पुलिस के लिए हमेशा मजबूती से खड़े रहते थे। उन्होंने नाना को निडर और किसानों का हितैषी बताते हुए कहा कि उनके अचानक चले जाने की खबर पर विश्वास करना मुश्किल है। नांगरे पाटिल ने लिखा कि नाना से कुछ ही समय पहले उनकी बातचीत हुई थी और अगले दिन वह मुंबई में नागपुर पुलिस के लिए एक रिकॉर्डिंग करने वाले थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने भावुक होकर नाना को याद करते हुए कहा कि वह पुलिस के लिए 'लोहे की तरह खड़े रहते थे”। उन्होंने नाना के व्यक्तित्व को बेबाक, निडर और मजबूत बताते हुए उनके अचानक निधन पर गहरा दुख जताया।