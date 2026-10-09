नाना पाटेकर सातारा में झोली लेकर घूमे, पुलिस स्टेशन से भी जुटाए पैसे; 33 साल पहले आखिर क्या हुआ था?

इस अभियान का एक दिलचस्प किस्सा सातारा पुलिस मुख्यालय के पास सामने आया। जब मदद फेरी वहां पहुंची, तो नाना पाटेकर जीप से उतरे और शहर के पुलिस थाने में चले गए। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारी से भी बम धमाकों के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद मांगी। अधिकारी ने उन्हें सहायता राशि दी। सातारा जेसीस के तत्कालीन अध्यक्ष दत्ता भोसले और प्रोफेसर विलास गवली के मुताबिक, पुलिस थाने से बाहर निकलते समय नाना पाटेकर ने मजाकिया अंदाज में कहा था, ‘लोग यहां पैसे देते हैं, मैं पैसे लेकर आया।’ उनका यह अंदाज उस अभियान की यादों में आज भी दर्ज है।