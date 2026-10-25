फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में मृत मिला 10 हजार रुपये कर्ज लेने वाला किसान, बेटी बोली- पापा को मारकर लटका दिया

Loan Recovery Harassment Case: महाराष्ट्र के नांदेड़ में महज 10 हजार रुपये के कर्ज से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें एक किसान का शव निजी फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में फंदे से लटका मिला। मृतक की बेटी और मां ने आरोप लगाया है कि कर्ज वसूली के लिए किसान को बंधक बनाकर पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर फाइनेंस कंपनी के मालिक और दो अन्य लोगों के खिलाफ हत्या और अपहरण का मामला दर्ज किया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।