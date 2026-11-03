PM मोदी ने पुणेवासियों को दी दिवाली की सौगात, हिंजेवाड़ी-शिवाजीनगर मेट्रो का किया उद्घाटन, 4 नई लाइनों की आधारशिला रखी

Pune Metro Pink Line Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (3 नवंबर) को पुणेवासियों को दिवाली का बड़ा तोहफा देते हुए हिंजेवाड़ी-शिवाजीनगर मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया। करीब 8,300 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस मेट्रो लाइन को पिंक लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो के दूसरे चरण की चार नई लाइनों- 2ए, 2बी, 4 और 4ए की आधारशिला भी रखी। इन चारों लाइनों पर करीब 13,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।