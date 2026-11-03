3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

PM मोदी ने पुणेवासियों को दी दिवाली की सौगात, हिंजेवाड़ी-शिवाजीनगर मेट्रो का किया उद्घाटन, 4 नई लाइनों की आधारशिला रखी

PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी ने पुणे में हिंजेवाड़ी-शिवाजीनगर पिंक लाइन मेट्रो का उद्घाटन किया। साथ ही पुणे मेट्रो के दूसरे चरण की चार नई लाइनों की आधारशिला भी रखी। इस चरण पर करीब 13,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Updated: 3 Nov 2026, 1:31 PM IST

PM Modi Pune Metro Inauguration

PM मोदी ने पुणेवासियों को दिया दिवाली का तोहफा (Photo: PIB/File)

Pune Metro Pink Line Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (3 नवंबर) को पुणेवासियों को दिवाली का बड़ा तोहफा देते हुए हिंजेवाड़ी-शिवाजीनगर मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया। करीब 8,300 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस मेट्रो लाइन को पिंक लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो के दूसरे चरण की चार नई लाइनों- 2ए, 2बी, 4 और 4ए की आधारशिला भी रखी। इन चारों लाइनों पर करीब 13,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया और सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मराठी में पुणेवासियों सहित सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।

Indian Railways: 2 नवंबर से शुरू हो रही नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जानें रूट और पूरा टाइम-टेबल

ये भी पढ़ें
new train Sabarmati Varanasi Express

हिंजेवाड़ीसे शिवाजीनगर तक 23 km का मेट्रो कॉरिडोर

पुणे मेट्रो की पिंक लाइन करीब 23 किलोमीटर लंबी है। यह मान से शुरू होकर जिला न्यायालय (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) मेट्रो स्टेशन तक जाती है। इस कॉरिडोर के शुरू होने से पुणे के प्रमुख आईटी हब हिंजेवाड़ी और शहर के महत्वपूर्ण व्यावसायिक एवं प्रशासनिक केंद्र शिवाजीनगर के बीच सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी।

इससे हिंजेवाड़ी आईटी पार्क में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह कॉरिडोर मौजूदा पुणे मेट्रो नेटवर्क से भी जुड़ेगा। इससे यात्रियों को शहर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। निजी वाहनों पर निर्भरता, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी इस परियोजना से मदद मिलने की उम्मीद है।

महिलाओं के हाथ में होगी पूरी पिंक लाइन की कमान

पुणे मेट्रो की इस नई लाइन की सबसे खास बात यह है कि इसका संचालन पूरी तरह महिला ट्रेन ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा। महिला सशक्तीकरण और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर की बिजली जरूरतों का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा करने की योजना है। इस तरह पिंक लाइन आधुनिक परिवहन के साथ पर्यावरण अनुकूल तकनीक को भी बढ़ावा देगी।

कल से शुरू होगी यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा

पिंक लाइन मेट्रो का उद्घाटन आज किया गया है, जबकि यात्रियों के लिए नियमित सेवा 4 नवंबर से शुरू होगी। शुरुआती चरण में 23 में से 17 स्टेशन यात्रियों के लिए खोले जाएंगे। शेष स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना है।

मेट्रो से निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे: CM फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो के महत्व पर बात करते हुए कहा कि देश में सबसे ज्यादा मेट्रो कॉरिडोर महाराष्ट्र में बनाए गए हैं। राज्य के 12 महानगरपालिका क्षेत्रों में मेट्रो सेवाएं संचालित हो रही हैं या शुरू होने वाली हैं। उन्होंने कहा, ''मेट्रो केवल आवागमन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी इसकी बड़ी भूमिका है। मेट्रो के कारण निवेश आता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और एक नई इकोसिस्टम तैयार होती है।''

IMD Alert: महाराष्ट्र में अगले 3 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, मुंबई-पुणे समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम

ये भी पढ़ें
Maharashtra Weather Update

खबर शेयर करें:

Updated on:

3 Nov 2026, 1:31 PM IST

Published on:

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / PM मोदी ने पुणेवासियों को दी दिवाली की सौगात, हिंजेवाड़ी-शिवाजीनगर मेट्रो का किया उद्घाटन, 4 नई लाइनों की आधारशिला रखी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

टाइगर श्रॉफ केस: पोस्ट में छिपे ‘कोड’ से खुला गैंग का राज, सोशल मीडिया को ही ‘हथियार’ बना रहा लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट

Lawrence Bishnoi Gang
मुंबई

रहस्यमयी मौत, भूतिया घटनाएं और अनसुलझे सवाल, वापस लौट रही है ‘भय’ की डरावनी दुनिया, करण टैकर ने की पुष्टि!

Bhay The Gaurav Tiwari Mystery
OTT

BJP नेताओं की टिप्पणी से हाईकोर्ट नाराज, दीया मिर्जा के पटाखे न फोड़ने वाले वीडियो को बहाल करने का आदेश

Bombay High Court
मुंबई

दीया मिर्जा विवाद पर सख्त हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट! BMC को लगाई फटकार, दिए कड़े निर्देश

Bombay HC disturbed and angry BMC remove dia mirza pollution-free Diwali video order re upload
बॉलीवुड

‘देश में कायरता और तानाशाही का माहौल है’, CBFC की नई गाइडलाइंस पर ‘सतलुज’ के डायरेक्टर-फिल्ममेकर ने जताई नाराजगी

Honey Trehan Reaction on CBFC Guidelines
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.