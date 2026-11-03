कौन है दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ, जिन्हें मुख्यालय में प्रदर्शन करने के कारण सरकार ने किया सस्पेंड

Delhi Police ACP Manasvi Vashishta Suspended: दिल्ली पुलिस में इन दिनों पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच विवाद को लेकर हलचल मची हुई है। इसी बीच दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) मनस्वी वशिष्ठ को निलंबित कर दिया गया है। उन पर यह कार्रवाई 2 नवंबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने और उसका नेतृत्व करने के बाद की गई। इस प्रदर्शन में करीब 150 पुलिसकर्मी शामिल हुए थे। पुलिसकर्मी अपने दो अधिकारियों के तबादले के फैसले का विरोध कर रहे थे।