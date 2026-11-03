दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो पर अबू आजमी का बड़ा बयान, गांधी-आंबेडकर को याद कर BJP को दे डाली नसीहत!

यह वीडियो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम की आपत्ति के बाद BMC के सोशल मीडिया पेज से हटा दिया गया। इसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। 3 नवंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने वीडियो हटाए जाने पर नाराजगी जताई और BMC को इसे दोबारा अपलोड करने को कहा। अदालत ने यह भी कहा कि पर्यावरण का मुद्दा सभी से जुड़ा है और इसे धर्म या जाति का रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसी फैसले पर अबू आजमी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे न्यायपालिका की अहम भूमिका से जोड़ा है।