1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

Indian Railways: 2 नवंबर से शुरू हो रही नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जानें रूट और पूरा टाइम-टेबल

New Superfast Express: गुजरात और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ राजस्थान के यात्रियों को रेलवे ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। साबरमती और वाराणसी के बीच एक नई दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 2 नवंबर से शुरू होगी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अहमदाबाद

image

Dinesh Dubey

Updated: 1 Nov 2026, 5:56 PM IST

new train Sabarmati Varanasi Express

साबरमती से वाराणसी के बीच चलेगी नई दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Photo: IANS/File)

Sabarmati Varanasi Superfast Express: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने साबरमती और वाराणसी के बीच नई दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। ट्रेन नंबर 12205/12206 साबरमती-वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोनों शहरों के बीच चलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को सीधा रेल संपर्क मिलेगा। खास बात यह है कि यह ट्रेन रोज चलेगी।

कब से शुरू होगी नियमित सेवा?

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 12206 वाराणसी-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस की नियमित सेवा 2 नवंबर 2026 से शुरू होगी। वहीं, ट्रेन नंबर 12205 साबरमती-वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 नवंबर से नियमित रूप से चलेगी।

पत्रिका पड़ताल: राजस्थान आने वाली VIP ट्रेनों में शराब तस्करी, दिल्ली-गुड़गांव से जयपुर पहुंच रही खेप; TTE-कांस्टेबल पकड़े गए

ये भी पढ़ें
Train Liquor Smuggling

साबरमती से वाराणसी जाने वाली ट्रेन का टाइम टेबल

ट्रेन नंबर 12205 साबरमती-वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस साबरमती से सुबह 5:20 बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह 6:30 बजे वाराणसी पहुंचेगी। इस दिशा में ट्रेन की नियमित सेवा 4 नवंबर से शुरू होगी।

वाराणसी से साबरमती आने वाली ट्रेन की टाइमिंग

ट्रेन नंबर 12206 वाराणसी-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाराणसी से शाम 5:30 बजे रवाना होगी। अगले दिन रात 8:15 बजे साबरमती पहुंचेगी। इस ट्रेन की नियमित सेवा 2 नवंबर से शुरू होगी।

इन स्टेशनों पर होगा ट्रेन का ठहराव

साबरमती-वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा। इनमें मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, मंडावर महवा रोड, खेड़ली, नदबई, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज और मिर्जापुर शामिल हैं।

ट्रेन में होंगे AC और स्लीपर कोच

इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा के लिए AC 2-Tier, AC 3-Tier, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध होंगे।

2 नवंबर से शुरू होगी टिकट बुकिंग

रेलवे की जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 12205 साबरमती-वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बुकिंग 2 नवंबर से सभी यात्री आरक्षण केंद्रों (PRS) और IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगी।

स्पेन में हाई-स्पीड ट्रेन हादसे के बाद भी हड़ताल पर अड़े चालक, अब रेलवे सुरक्षा में बड़े बदलाव की मांग

ये भी पढ़ें
Spain Train News Update

खबर शेयर करें:

Updated on:

1 Nov 2026, 5:56 PM IST

Published on:

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Indian Railways: 2 नवंबर से शुरू हो रही नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जानें रूट और पूरा टाइम-टेबल

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

Ahmedabad Murder: पत्नी की हत्या कर पति ने साले के बेटे को फोन कर बोला- मेहराजबानु को मार दिया, आकर ले जाओ

Ahmedabad Murder
राष्ट्रीय

उ.प्र. के ब्रेनडेड मरीज के अंगों से पांच जरूरतमंदों को मिलेगी नई जिंदगी

Ahmedabad civil hospital
अहमदाबाद

Ahmedabad: दिवाली से पहले मनपा की कार्रवाई, मिठाई-नमकीन की चार इकाइयां सील

AMC News
अहमदाबाद

Gujarat: नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर कराया धर्म परिवर्तन, दुष्कर्म का भी आरोप, चार आरोपी गिरफ्तार

gir somnath police
अहमदाबाद

Gujarat: वांकानेर में एसएमसी की छापेमारी, 10 लाख की विदेशी शराब जब्त, चार गिरफ्तार

smc team
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.