प्रदीप पूर्णेकर की हत्या पर भड़के संजय राउत, बोले- मास्टरमाइंड शिंदे गुट में; परिवार ने लगाया गंभीर आरोप

Pradeep Purnekar murder Thane: महाराष्ट्र के ठाणे शहर के मानपाड़ा इलाके में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है। मंगलवार रात करीब 9.30 बजे पूर्णेकर पर गोली चलाने के बाद धारदार हथियार से भी हमला किया गया था। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए जाने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब तक दो संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा है और पूछताछ कर रही है।