पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पहला मामला पुणे के कोथरुड इलाके का है। यहां रहने वाले 84 वर्षीय बुजुर्ग को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया। फोन करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल होने की बात कहकर डराया। आरोपी ने गिरफ्तारी की धमकी दी और कार्रवाई से बचने के नाम पर पैसों की मांग की। धमकी और दबाव में आए बुजुर्ग ने आरोपियों के बताए अनुसार कुल 45 लाख 20 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में ठगी का एहसास होने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की।