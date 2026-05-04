पुणे रेप-हत्याकांड: न्याय के लिए पिता की गुहार, शिंदे से कहा- योगी सरकार जैसा हो फैसला

महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर क्षेत्र में साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और उसकी हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस अमानवीय घटना के बाद से ही जनता में भारी आक्रोश है और दोषी को तत्काल मौत की सजा देने की मांग उठ रही है। कोर्ट ने आरोपी को 7 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 65 वर्षीय आरोपी के खिलाफ पहले भी इसी तरह के दो मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। लेकिन इस बार उसे किसी कीमत पर नहीं बख्शने की मांग उठ रही है।