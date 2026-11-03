‘पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी टिप्पणी नहीं की’, राज ठाकरे का पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना

बता दें कि राज ठाकरे ने कहा कि देश में अब तक कई प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं कि किसी ने विधान परिषद के चुनाव परिणामों पर इस तरह की टिप्पणी की हो। उन्होंने कहा कि अगर उस दौर में सोशल मीडिया नहीं भी था, तब भी अखबारों में इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन नतीजों पर इस तरह पोस्ट क्यों की? ठाकरे के मुताबिक, इसकी वजह यह है कि बीजेपी अब तक विपक्षी दल की भूमिका से बाहर नहीं निकल पाई है।