बाल ठाकरे ने संजय राउत को कहे थे ‘अपशब्द’? खुद उद्धव के सांसद ने किया बड़ा खुलासा

Raj Thackeray Balasaheb Thackeray story: महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार और शिवसेना से जुड़े पुराने किस्से अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है। संजय राउत की किताब 'बोध कीर्तन' के विमोचन समारोह में राज ठाकरे ने बताया कि शुरुआती दिनों में बालासाहेब ठाकरे संजय राउत से काफी नाराज रहते थे। यहां तक कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने राउत को कई बार गालियां भी दी थीं। राज ठाकरे के इस खुलासे पर समारोह में मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे। अब राज्य सभा (RS) सांसद संजय राउत ने भी इस पूरे किस्से पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।