एंटीलिया बम केस: बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को जमानत, NIA कोर्ट ने कहा- शुरुआती तौर पर आतंकी मामला नहीं बनता

Mukesh Ambani Antilia Bomb Scare Case: 2021 के बहुचर्चित एंटीलिया बम धमकी मामले और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े केस में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती तौर पर सचिन वाजे के खिलाफ कोई आतंकी मामला नहीं बनता है। हालांकि, अदालत का विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है। अगस्त 2026 में इसी मामले में सचिन वाजे समेत 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे और सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया था।